Se sei alla ricerca di uno Smartwatch innovativo e super tecnologico non puoi farti scappare Garmin Venu Sq Music, un'esclusiva Amazon che trovi sull' ecommerce a soli €189,90. Praticamente risparmi subito €60 ti porti a casa un dispositivo che è un vero e proprio gioiello.

Le spedizioni prime sono garantite così come diverse modalità di pagamento che scoprirai alla fine di questo articolo.

Garmin Venu Sq Music: lo puoi trovare solo su Amazon

Uno Smartwatch elegante e rifinito in tutti i suoi particolari: solo in questo modo puoi definire Garmin Venu Sq Music, un dispositivo che il brand ha creato in esclusiva per Amazon. In questa sua colorazione nera con tocchi di oro rosa si adatta perfettamente a ogni polso e inoltre regala un look così sofisticato che a primo impatto lo farà sembrare un più classico orologio da polso.

Con la sua cassa quadrata ti mette a disposizione una visione dei contenuti eccellente, inoltre il quadrante personalizzabile e a colori è una vera e propria chicca che ne fa risaltare la qualità.

Trattandosi di un dispositivo così avanzato, al suo interno sono presenti numerosi sensori che tengono traccia sia del benessere che dell'attività sportiva che pratichi. In altre parole puoi fare affidamento su un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, sul livello energetico del tuo corpo, su livelli dello stress, del sonno e tanto altro ancora. In merito allo sport, invece, ti farà piacere sapere che sono presenti più di 20 app precaricate tra le quali non mancano la modalità cardio, yoga pilates e molto altro ancora.

Non mancano all'appello le notifiche Smart che ti consentono di rimanere aggiornato su ciò che succede sul tuo smartphone senza doverlo prendere in mano. Inoltre con l'integrazione di Garmin Pay puoi effettuare persino pagamenti con un solo gesto del polso.

La batteria, infine, ti regala fino a 6 giorni di carica con un utilizzo tipico che subisce un piccolo ribasso momento in cui attivi e GPS integrato.

Acquista subito questo Garmin Venu Sq Music su Amazon a soli €189,90. Lo ricevi a casa in un solo giorno con le spedizioni Prime attive. Se vuoi lo paghi in un'unica soluzione, attraverso il finanziamento proposto da Cofidis o mediante le cinque rate mensili di Amazon che non presentano alcun costo aggiuntivo.

