Garmin Venu Sq Music, il prezzo crolla da 249€ a 172€: Spotify sempre al polso

Il Garmin Venu Sq Music è uno smartwatch versatile progettato per il fitness. Questa versione del Venu ha un occhio di riguardo anche per gli appassionati di musica, grazie alla possibilità di importare le playlist di Spotify e degli altri servizi e, quindi, di collegare le cuffie Bluetooth direttamente allo smartwatch in modo da poterti allenare senza dover necessariamente portare con te anche il telefono.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero niente male: grazie allo sconto del 31%, il prezzo è crollato da 249 a solamente 172€. Ti consiglio di fare in fretta: l’offerta è destinata a terminare molto presto.

La versione Music del Venu Sq consente di memorizzare fino a 500 brani direttamente sul dispositivo, sincronizzando playlist offline da servizi come Spotify, Deezer e Amazon Music. Troviamo, poi, tutte le funzionalità che contraddistinguono gli smartwatch premium della Garmin.

Il Venu Sq Music offre una vasta gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute, tra cui la frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, l’ossigenazione del sangue (SpO2) e la “Body Battery”, che fornisce una stima di quanto sei energico.

Con tutte le funzionalità attivate, il dispositivo può durare fino a 10 giorni in modalità smartwatch, e fino a 6 giorni se si utilizza la modalità always-on del display. Un dato, quest’ultimo, nettamente superiore a quello della stragrande maggioranza degli smartwatch in commercio. Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito a solamente 172€!