Garmin Venu SQ ed è già BLACK FRIDAY, smartwatch Premium a prezzo mini

Se vuoi mettere al polso uno smartwatch che ne valga veramente e francamente la pena, Garmin Venu Sq ti strizza l’occhio. Bello e completo di tutto, questo prodotto è perfetto se vuoi tenere sotto controllo l’attività fisica ma non solo. Con tanto di funzioni per la vita quotidiana, è tutto quello che hai sempre sognato.

Garmin Venu Sq, lo smartwatch che al polso fa la differenza

Bello, funzionale ma soprattutto smart sotto tutti i punti di vista. Garmin Venu Sq non è uno di quegli smartwatch che metti al polso e non sai che farci, ti aiuta concretamente nella vita quotidiana e fa la sua differenza. Come ti ho detto, è disponibile in due colorazioni ma non cambia assolutamente niente tra i due modelli.

Per scoprire cosa ti mette a portata di polso, dobbiamo iniziare a parlare del display ampio, luminoso e soprattutto a colori. Un’occhiata e sai già cosa accade sia dentro che fuori il tuo corpo.

Grazie ai vari sensori che ha al suo interno puoi sapere come stai, come dormi e persino se sei stressato. Incredibile, vero? Beh, è solo l’inizio perché contiene anche delle modalità sportive preinstallate con cui sai come ti alleni e tanto altro.

C’è il GPS integrato ma anche il chip NFC così carichi la tua carta e con Garmin Pay paghi con un solo movimento di polso, contactless.

Batteria che dura tanto e notifiche legate sia alle app che a ciò che a messaggi e chiamate.

