Garmin Venu Sq 2 in offerta: 11 ore di autonomia e sensori top

Il Garmin Venu Sq 2, attualmente in offerta su Amazon a 229,00€ con uno sconto del 24%, è uno smartwatch versatile che offre un’ampia gamma di funzioni per il monitoraggio della salute e delle attività sportive.

Design compatto e leggero e un ottimo display AMOLED da 1,41 pollici che garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La struttura in polimero rinforzato con fibre e il vetro Gorilla Glass 3 lo rendono resistente e duraturo.

Le funzioni di monitoraggio della salute includono la misurazione della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, il livello di ossigeno nel sangue (Pulse Ox) e il tracciamento dello stress. Questi dati vengono visualizzati in modo chiaro e sono facilmente interpretabili grazie a funzionalità come Health Snapshot, che offre una panoramica delle metriche principali.

Per quanto riguarda il fitness, il Venu Sq 2 non è da meno. Ma questo non ci stupisce, considerando che stiamo parlando di un prodotto della Garmin. Supporta un numero esteso di sport: dalla corsa al nuovo, passando perfino per il golf. Non manca nemmeno una modalità ottimizzata per le attività cardio ad alta intensità.

La precisione del GPS è notevole, con prestazioni affidabili anche durante sessioni di allenamento ad alta intensità. La durata della batteria è mostruosa: arriva fino a 11 giorni in modalità smartwatch e fino a 26 ore in modalità GPS, rendendolo ideale per utilizzi prolungati senza necessità di ricariche frequenti. Che aspetti? Non rimane molto tempo per approfittare di questa offerta: acquistalo subito in forte sconto!