Garmin Instinct Solar SCONTATO della METÀ: finirà in un lampo

Se fai presto oggi puoi mettere al polso uno degli smartwatch più spettacolari dei nostri giorni, risparmiando ben 200 euro. Possibile? Vai su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Instinct Solar a soli 199,90 euro, anziché 399,99 euro.

Con questo sconto del 50% siamo vicinissimi al minimo storico, per cui lo vorranno in tanti e per potertelo accaparrare dovrai essere velocissimo. Questo è uno smartwatch che non ha certo bisogno di presentazioni. Schermo rotondo in Power Glass resistentissimo, pesa solo 53 grammi e ha il GPS integrato. Una marea d’impostazioni per sport e fitness e batteria che dura per 54 giorni senza mai ricaricarlo, grazie alla luce del sole. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Garmin Instinct Solar: il re degli smartwatch a pochissimo

Questo smartwatch è sicuramente ottimo per gli amanti dello sport. Possiede infatti più di 30 app dedicate a corsa, escursionismo, nuoto, bici, canottaggio e tanto altro. In tutte queste attività non dovrai mai preoccuparti che il tuo Garmin Instinct Solar si possa danneggiare. È stato progettato secondo lo standard militare di resistenza termica, agli urtie all’acqua fino a 100 metri.

Oltre a questo, associandolo con il tuo smartphone, potrai ricevere messaggi, e-mail e avvisi di chiamate, timer o sveglie. Vogliamo parlare dell’autonomia? Certamente il punto di forza. Grazie alla possibilità di ricaricarsi con la luce del sole, potrai tenerlo al polso fino a 54 giorni senza mai ricaricarlo.

Non ci sono parole per descrivere questo fantastico smartwatch. Farà gola tanti, soprattutto per il taglio netto sul prezzo, lo sconto del 50%. Quindi prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct Solar a soli 199,90 euro, anziché 399,99 euro.

