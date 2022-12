Garmin Instinct Solar a prezzo BOMBA su Amazon (-50%)

Non c’è dubbio, siamo di fronte a un ribasso esagerato per uno degli smartwatch più belli di sempre. Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio. Metti subito nel tuo carrello l’epico Garmin Instinct Solar a soli 199,90 euro, invece che 399,99 euro. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Con questo fantastico sconto del 50% avrai un notevole risparmio e ti metterai al polso uno smartwatch d’eccellenza. Potrai scegliere fra 5 colori differenti: nero, viola orchidea, rosso, giallo senape e blu notte. Le caratteristiche principali di questo fantastico orologio digitale sono sicuramente la possibilità di andare sott’acqua fino a 100 metri e l’autonomia pazzesca di quasi due mesi grazie alla possibilità di ricaricarlo con la luce del sole.

Garmin Instinct Solar: lo smartwatch che fa sua la luce solare

Sicuramente una delle caratteristiche più apprezzate e incredibili di questo smartwatch è la lente Power Glass che gli permette di ricaricarsi grazie all’esposizione al sole. In questo modo avrai un’autonomia triplicata rispetto ad altri dispositivi simili.

Oltre a questo potrai goderti le oltre 30 app dedicate allo sport di cui è dotato, tra cui corsa, escursionismo, nuoto, bici e canottaggio. Una marea d’impostazioni per ogni esigenza. È stato pensato per resistere a ogni situazione ed è per questo che è progettato secondo lo standard militare di resistenza termica, agli urti e all’acqua. Associalo al tuo smartphone, scarica l’app Garmin Connect e monitora i tuoi obiettivi giornalieri e settimanali.

Non c’è che dire, siamo di fronte a un vero affare. Ovviamente un prezzo del genere non potrà durare a lungo, per cui se vuoi avvalertene dovrai essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct Solar a soli 199,90 euro, invece che 399,99 euro. Se lo ordini ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

