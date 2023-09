Garmin Instinct Solar a PREZZO ASSURDO su Amazon (-42%)

Se fai presto oggi ti puoi mettere al polso uno dei migliori smartwatch in commercio a un prezzo assolutamente incredibile. Non aspettare troppo perché l’offerta è destinata a sparire in fretta. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin instinct Solar a soli 261,35 euro, invece che 449,99 euro.

Anche se può sembrare incredibile oggi puoi avvalerti di uno sconto del 42% che ti permette di risparmiare più di 188 euro sul totale. Avrai uno smartwatch indistruttibile, con GPS e tantissime funzioni, che si ricarica con la luce del sole. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Garmin instinct Solar: indistruttibile e batteria infinita

Come ti dicevo questo smartwatch è stato progettato per essere super resistente in conformità con gli standard militari. Resiste alle temperature estreme, agli urti e all’acqua fino a 10 ATM. Avrai la possibilità di scegliere una delle oltre 30 modalità sportive precaricate. Inoltre, essendo questa la surf edition, può addirittura registrare il numero di onde cavalcate e la velocità raggiunta, e potrai rimanere aggiornato sulle condizioni marine.

Il GPS localizza e traccia il tuo percorso in modo preciso senza che ti porti dietro lo smartphone. Potrai ricevere notifiche di email, messaggi, chiamate e avvisi vari e leggerli direttamente sul bellissimo display rotondo da 1 pollice. E poi la ciliegina sulla torta, grazie alla lente Power glass, si ricarica alla luce del sole e quindi ha una batteria infinita.

Fai veloce perché a questa cifra lo vorranno tutti ma le unità disponibili non sono illimitate. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Garmin instinct Solar a soli 261,35 euro, invece che 449,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.