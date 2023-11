Garmin Instinct 2S doppio sconto ESTREMO per lo smartwatch COLOSSALE

Non sarà un’offerta legata al Black Friday ma ha davvero dell’incredibile questo doppio sconto per Garmin Instinct 2S. È lo smartwatch perfetto se non sei un tipo che sta fermo ma vuole comunque tenere sotto controllo tutto con un semplice gesto.

Completo di tutto e soprattutto resistente, lo smartwatch in questione è un gioiello da non farsi scappare. Collegati su Amazon dove hai uno sconto e un coupon da spuntare. Con soli 189€ lo metti al tuo polso e non ne fai mai a meno.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Garmin Instinct 2S, lo smartwatch dedicato agli sportivi

Quando vuoi mettere al tuo polso uno smartwatch non per estetica ma perché hai bisogno che tenga conto dei tuoi movimenti, hai bisogno di un modello che abbia robustezza e resistenza dalla sua. Garmin Instinct 2S? Le ha entrambe insieme a tante funzioni di cui non fare a meno.

Geniale sotto tutti i punti di vista, è un colosso. Certo, l’estetica non è quella di un prodotto alla moda ma fatti dire una cosa: quando sta scaldano una montagna ti importa ben poco se ha una cassa scintillante, no?

Con la sua autonomia da 21 giorni che è spaventosa, lo metti al polso e non te lo togli più. Ha più di 30 app multisport al suo interno con tanto di GPS per non perdertene una.

Naturalmente ci sono sensori anche per la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e altri indicatori utili per sapere come va all’interno del tuo corpo.

Che altro dirti, questo geniale e colossale smartwatch merita la tua attenzione. Collegati al volo su Amazon dove trovi Garmin Instinct 2S non con uno ma bensì con due sconti, solo 189€.

