Sei stanco dei soliti smartwatch? Allora Garmin Forerunne 45 fa proprio al caso tuo. In promozione su Amazon costa 134,80€, in questo modo risparmi più di sessanta euro e ti porti a casa un prodotto unico nel suo genere.

Garmin Forerunner 45: su cosa puoi fare affidamento

Lo smartwatch Garmin Forerunner 45 è un gioiello vero e proprio: tra i dispositivi in commercio è uno dei più ambiti perché al suo interno vanta tutto e di più. Disponibile in colorazione nera, si adatta perfettamente al tuo polso e non ti fa pentire dell'acquisto neanche un secondo.

Con la cassa dalla forma rotonda ha un aspetto più soft, ma non per questo meno tecnologico. Il display a colori, infatti, ti mostra tutto ciò di cui hai bisogno in modo perfetto anche davanti al sole più lucente.

Con i sensori che ha integrati all'interno tieni sotto controllo l'attività fisica e non solo perché monitora la tua frequenza cardiaca in modo eccelso. Ti basta scegliere una delle modalità sportive preimpostate per allenarti sapendo quante calorie stai bruciando e se il tuo esercizio sta dando risultati. Con l'applicazione Garmin Coach, poi, espandi le funzioni fitness in modo magistrale.

Non mancano le notifiche smart per essere sempre al corrente di ciò che accade sul tuo smartwatch così come un accurato sistema di tracciamento della posizione (GPS).

Hai ancora dubbi? Con una sola carica hai fino a 7 giorni di autonomia su cui puoi contare.

Acquista subito il tuo Garmin Forerunner 45 su Amazon a soli 134,80€. Lo ordini e lo ricevi in appena qualche giorno grazie alle spedizioni Prime. In caso contrario le hai comunque gratuite ma ci impiegheranno qualche giorno in più.

Se vuoi lo paghi in un'unica soluzione o ricorrendo al finanziamento a Tasso Zero di Cofidis.

