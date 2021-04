Sei in cerca di uno smartwatch? Garmin Forerunner 45 è in offerta su Amazon a soli 139,00€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 60,99€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Garmin Forerunner 45: lo smartwatch che stavi cercando

Semplice e casual, lo smartwatch firmato Garmin Forerunner 45 è un wearable completo che si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che a quelli femminili. Con il suo design resistente e tutto di un pezzo, questo orologio vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La cassa rotonda racchiude al suo interno un display a colori da 1.04 pollici su cui visionare le informazioni in modo chiaro.

Il suo essere completo permette al wearable non solo di essere un perfetto coach sportivo, ma anche un assistente da polso. La funzione notifiche smart rende possibile la visione di messaggi, sms, chiamate e notifiche varie direttamente dallo smartwatch.

I sensori integrati al suo interno sono dedicati alla misurazione dei parametri vitali. È presente un cardiofrequenzimetro che tiene sotto controllo il battito cardiaco, così come un sensore dedicato al monitoraggio del sonno.

Nonostante questo orologio sia stato pensato appositamente per la corsa, è possibile accedere a numerosi allenamenti attraverso l’applicazione Garmin Coach su smartphone. Tra questi ricordiamo lo yoga, ellittica, ciclismo e allenamento cardio.

Tra le altre features sono degni di nota il GPS, il GLONASS, Galileo e le richieste di soccorso.

Garmin Forerunner 45 è disponibile su Amazon a soli 139,00€ nella sua colorazione black. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in 48 ore se sei abbonato Prime. Altrimenti le spese di spedizione sono gratuite anche sul primo acquisto. L’orologio smart, infine, può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch