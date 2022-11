Garmin Forerunner 245 Music: lo smartwatch dei sogni a 70€ in MENO

Se stai cercando uno smartwatch che ti possa accompagnare per tutta la giornata e garantirti tante funzioni allora oggi sarai felice. Grazie ad Amazon potrai risparmiare e mettere a segno un colpaccio. Metti subito nel tuo carrello Garmin Forerunner 245 Music a soli 179,99 euro, invece che 250,01 euro.

Voglio subito dirti, prima che sia troppo tardi, che questo sconto del 28% per un Garmin non è normale, per cui dovrai sbrigarti se vuoi accaparrartelo. Con questo smartwatch potrai ascoltare la musica collegandolo semplicemente alle cuffie Bluetooth, senza bisogno di altri dispositivi. Offre una marea d’impostazioni per l’allenamento, ha una batteria gigante ed è resistente all’acqua.

Un’offerta del genere durerà poco e difficilmente potrà ricapitare. Per cui se non vuoi perderla vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Forerunner 245 Music a soli 179,99 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Garmin Forerunner 245 Music: uno spettacolo senza paragoni

Il design comodo e leggero ti permetterà di tenerlo per tutto il giorno anche mentre fai sport. Pesa solo 38,5 g e ha un bellissimo quadrante rotondo da 43 mm che potrai personalizzare. Il GPS integrato ti segue ovunque nei tuoi spostamenti e, associato uno smartphone compatibile, potrai anche condividere la tua posizione con alcuni dei tuoi contatti.

Grazie all’app dedicata potrai raccogliere i dati e sincronizzarli ogni giorno per vedere tuoi progressi. Inoltre avrai anche la possibilità di stabilire un piano di allenamento con degli obiettivi da raggiungere. Garantisce l’autonomia di 7 giorni in modalità smartwatch e 6 ore con GPS attivo. Infine, degna di menzione, è la resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Si potrebbe stare qui a parlare per ore di questo fantastico smartwatch ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Quindi dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Forerunner 245 Music a soli 179,99 euro, invece che 250,01 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.