Garmin Fenix 6 PRO Solar, uno smartwatch per VERI sportivi (-300€)

Uno smartwatch che al polso di uno sportivo fa la differenza. È come un vero e proprio assistente che ti segue e monitorare ogni tuo movimento tenendo traccia non solo delle prestazioni ma anche di tante altre informazioni. Insomma, una volta indossato un Garmin Fenix 6 Pro Solar la differenza l’avverti.

Su Amazon uno sconto d’eccezione. Con un ribasso del 38% hai la possibilità di risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino e farlo tuo ad appena 499€. Un investimento? Senza ombra di dubbio ma che ne vale la pena. Pagalo anche con finanziamento.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Garmin Fenix 6 Pro Solar: uno smartwatch che è d’eccezione

Progettato per l’esterno, Garmin Fenix 6 Pro Solar è lo smartwatch da prediligere se ami fare sport estremi, stare sempre all’aperto e metterlo alla prova in condizioni anche spericolate ed estreme. Questo prodottino al polso è indistruttibile e non solo ti offre una visione chiara dei contenuti ma analizza anche il tuo corpo.

Ha un display colorato e ampio che ti fa leggere con un’occhiata tutto ciò che c’è da sapere comprese le mappe con navigazione speciali come la round trip, topoactive e con svolte.

I sensori integrati al suo interno sono avanzati. Per la salute si occupano del monitoraggio del cuore,dell‘idratazione, dell’energia nel corpo, del sonno mentre per lo sport non basterebbe un libro intero. Questo smartwatch ha funzioni dedicate alle immersioni, al golf, al surf, allo scii, alla corsa e tanto di animazioni che ti guidano negli allenamenti come un personal trainer.

Con GPS integrato ti verrebbe da pensare che si scarica subito. Invece no perché ha la ricarica solare incorporata quindi mettilo al sole e goditi fino a 16 giorni di autonomia, 40 ore quando con GPS attivo.

Scopri tutte le altre caratteristiche ora su Amazon. Collegati in pagina dove con uno sconto del 38% lo porti a casa ad appena 499€.

