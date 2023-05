Garmin Approach S70, l'evoluzione del golfwatch

Garmin non è un brand come altri e quando investe nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche lo fa mettendo nel mirino ambiti, obiettivi e necessità specifiche. Non soluzioni di massa, universalmente valide (o quasi) un po’ per tutto, ma strumenti che consentono di fare realmente dei passi avanti in termini di esperienza, di performance, di qualità.

Il lancio del nuovo “golfwatch” Approach S70 è l’occasione per confermare la vocazione di Garmin, azienda che su 19 mila dipendenti conta qualcosa come 11 mila ingegneri. L’approccio è ancora una volta verticale: il mondo del Golf ha delle problematiche irrisolte e Garmin ha la soluzione da poter fornire.

Approach S70 è infatti né più, né meno, che il miglior smartwatch che si possa avere al polso durante i propri swing, durante l’approccio o durante l’accosto per andare in buca. Averlo al polso, infatti, significa avere in mano tutta una serie di informazioni utili per imparare, e per approfondire. Uno strumento di conoscenza, insomma, per fare in modo che nulla possa essere lasciato al caso.

Un conto è gettare l’occhio all’orizzonte e registrarne le insidie, la spazialità e lo sviluppo; un altro è distenderci davvero la mano sopra, sentirne ogni dislivello, misurarne le distanze e carpirne ogni segreto. Al nuovo Approach S70 non serve sapere altro che la posizione (da segnale GPS), tutto il resto viene di conseguenza: la geolocalizzazione proietta l’interfaccia sul giusto campo da golf (all’interno di un database da ben 43 mila campi precaricati), sulla giusta buca e nel punto esatto in cui ci si trova. Soltanto la pallina non può essere spostata: questo sarà compito del tuo swing.

Approach S70, anima golfwatch

L’Approach S70 evolve ulteriormente la gamma che Garmin ha dedicato al mondo del golf. Il termine “golfwatch” vuole forzare il concetto di smartwatch denotando un concept più mirato, specifico, tale da spingere la verticalizzazione alle ennesime conseguenze. Se è vero che il golf nasce in Scozia, dove le pecore hanno creato i prati ed i conigli le buche, ora è di leoni da swing che c’è bisogno per far volare la pallina tra ferri e legni in quello che è diventato in tutto e per tutto uno sport internazionale di altissimo respiro.

Al polso Garmin deposita un display AMOLED in doppia misura (42 e 47 mm di diametro), dotato di autonomia di 16 giorni, fino a 20 ore in modalità GPS e tutta una serie di funzioni utili a dare un senso profondo al suo utilizzo sul fairway:

Virtual Caddie

“fornisce suggerimenti ancora più precisi sul bastone da utilizzare, in base ai dati registrati in precedenza e alle performance ottenute“

“fornisce suggerimenti ancora più precisi sul bastone da utilizzare, in base ai dati registrati in precedenza e alle performance ottenute“ PlaysLike Distance

“già presente sui modelli precedenti, calcola la traiettoria del colpo (e di conseguenza il punto in cui cadrà la pallina) in base alle pendenze del campo“

“già presente sui modelli precedenti, calcola la traiettoria del colpo (e di conseguenza il punto in cui cadrà la pallina) in base alle pendenze del campo“ Barometro integrato

per misurare vento, pressione atmosferica, temperatura e densità dell’aria, tutti elementi che influiscono sulla dinamica di sviluppo della parabola (la pallina è un corpo che si muove all’interno di un fluido la cui densità, ad esempio, può variare fortemente curvature e distanze di percorrenza conseguenti al colpo)

per misurare vento, pressione atmosferica, temperatura e densità dell’aria, tutti elementi che influiscono sulla dinamica di sviluppo della parabola (la pallina è un corpo che si muove all’interno di un fluido la cui densità, ad esempio, può variare fortemente curvature e distanze di percorrenza conseguenti al colpo) Green Contour

per affrontare chip e putt attraverso la visualizzazione grafica delle pendenze (necessita di account Garmin Golf Membership)

per affrontare chip e putt attraverso la visualizzazione grafica delle pendenze (necessita di account Garmin Golf Membership) AutoShot

per l’analisi dettagliata dello swing: in sinergia con i sensori di tracciamento Approach CT10, il movimento è registrato e trasmesso via Bluetooth per una disamina precisa di velocità, curvatura ed accelerazione

Grazie ad Approach S70 è possibile tenere traccia dei dati di gioco, migliorare la propria tecnica e monitorare salute e attività fisica ogni giorno. Con i profili sport precaricati allenarsi è ancora più semplice, tenendo sotto controllo frequenza cardiaca, Body Battery, qualità del sonno e molto altro. Permette inoltre di creare allenamenti personalizzati scegliendo tra oltre 1.600 esercizi con la funzione Garmin Coach disponibile sull’app Garmin Connect.

La linea Approach S70 mette dunque a disposizione del giocatore informazioni particolarmente prestigiose. Spiega Severino Forini, Product Marketing Manager di Garmin Italia: “Mettere un GPS in un prodotto consente di identificare una posizione e di sapere quanto sono distanti i riferimenti più interessanti: front del green, back del green, buca“.

Ma non solo: grazie ad un golfwatch di questa caratura è possibile conoscere altresì gli ostacoli più insidiosi sul tracciato, nonché il ferro da scegliere in ogni occasione (sia per raggiungere la distanza desiderata, sia per evitare di cadere in zona di rischio rispetto ad eventuali bunker sul percorso). Le rilevazioni sono intelligenti, fornite grazie ad avanzate elaborazioni relative alla parabola di tiro, all’efficacia statistica del proprio swing, alla proiezione di corsa che la pallina potrà avere dopo l’impatto sul terreno, alle pendenze e molto altro ancora. Un Approach S70 può fornire dunque validissime indicazioni che, in fase di apprendimento così come durante le proprie 18 buche, possono consentire di capire meglio il terreno e maturare più rapidamente un’esperienza di gioco che aiuterà a tenere alta l’asticella durante le fasi competitive.

Approach S70: modelli e prezzi

Due le dimensioni disponibili: 42 millimetri per un polso di dimensioni più ridotte, 47 millimetri per una maggior superficie del display. Il modello da 42 millimetri è disponibile con cinturino in silicone White o Powder Grey; il modello da 47 millimetri è disponibile invece in colorazione Black. In tutti i casi il quadrante è circolare con lunetta in ceramica nera.

I prezzi:

Il modello da 42 millimetri è un chiaro segno di attenzione al pubblico femminile, che con sempre maggior assiduità si sta avvicinando al mondo del golf e che in questo percorso inizia a cercare strumenti sempre più efficaci per migliorare la performance, la qualità del movimento e la bontà dei risultati. L’evoluzione dello sport è anche l’evoluzione dei suoi strumenti, con Garmin che ha voluto immediatamente interpretare questo trend offrendo al pubblico con polso di minor caratura un golfwatch di qualità e tale da trasformare l’esperienza del green in una sfida esaltante da tenere sotto il par.

Non solo golf, ovviamente: al polso si avranno anche le notifiche del proprio smartphone e, al tempo stesso, il monitoraggio di parametri biometrici quali la frequenza cardiaca, l’HRV status (allenamenti, riposo, salute), il rilevamento dello stress, il monitoraggio della “body battery”, la qualità del sonno, l’idratazione, la saturazione di ossigeno nel sangue (nonché aspetti più specificatamente dedicati al mondo femminile quali il ciclo mestruale e la gravidanza con consigli e rilevazioni dedicate).

Uno strumento per la salute e per l’intrattenimento, insomma, che sul campo da golf si trasforma in un vero e proprio caddie intelligente al proprio servizio.