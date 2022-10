Garda Inter-Sampdoria anche dall'estero in streaming

Oggi, 29 ottobre 2022, è la volta di Inter-Sampdoria. Alle ore 20:45 il fischio dell’arbitro decreterà l’inizio di questa attesissima partiva valida per il campionato di Serie A TIM. I tifosi nerazzurri non vedono l’ora di gustarsi questo match e, sicuramente, di festeggiare la vittoria.

Tuttavia la Sampdoria cercherà a denti stretti di difendersi da possibili palle goal. Nondimeno, essendo trasmessa in live streaming su DAZN chi è in viaggio all’estero per lavoro o vacanza potrebbe avere qualche problema di collegamento, dato che le piattaforme come questa impongono stretti limiti geografici.

Meno male che c’è AtlasVPN. Questo provider è ottimo per aggirare tali restrizioni. Installando la sua applicazione sul tuo dispositivo, sarai in grado di vedere qualsiasi contenuto trasmesso da DAZN e da altre piattaforme ovunque tu sia. Infatti, come per magia la tua connessione sembrerà attiva dall’Italia.

Scopriamo come funziona AtlasVPN e quali sono le impostazioni da settare per non perderti Inter-Sampdoria. Prima però attiva subito un abbonamento. Adesso ti costa solo 1,45 euro con 6 mesi gratis. Sfrutta al volo questa incredibile promozione!

Inter-Sampdoria: come guardarla in streaming dall’estero con AtlasVPN

AtlasVPN è un’ottima VPN ricca di funzionalità. Una volta installata sul tuo dispositivo avrai accesso a tantissimi vantaggi che proteggono, migliorano e rendono la tua connessione senza limiti né censure. Basta un solo click per rendere la tua navigazione anonima al 100% e vedere anche Inter-Sampdoria dall’estero in streaming.

Supera le barriere geografiche imposte da DAZN se ti trovi in un Paese Extra UE. Selezionando un Server Italiano disponibile con AtlasVPN qualsiasi piattaforma crederà che tu ti stia collegando dall’Italia quando, invece, ti trovi in tutt’altra parte del mondo. Ricordati però un particolare importantissimo.

Avendo attivo un abbonamento a DAZN potrai goderti tutti i contenuti all’interno dell’Unione Europea senza problemi. Infatti, con portabilità transfrontaliera potrai utilizzare la piattaforma tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Se invece ti trovi fuori da questi Paesi allora devi affidarti ai potenti server di AtlasVPN. È questo il momento di attivare un abbonamento. Ricevi 6 mesi gratis di VPN e pagala solo 1,45 euro al mese. Approfitta subito di questa fantastica promozione che fa venire l’acquolina in bocca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.