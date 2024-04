Gaming Week Amazon: il prezzo di Starfield CROLLA al minimo storico (-53%)

Starfield, l’ultimo gioco di ruolo firmato Bethesda (Fallout 4, Skyrim), è tra i protagonisti della Gaming Week di Amazon con uno sconto del 53% rispetto al prezzo di listino ufficiale che ti permette di acquistarlo, in versione Xbox Series X, a soli 37,87 euro. Un’offerta a tempo che non puoi farti scappare.

Starfield in offerta: i dettagli sul gioco

Starfield ti permetterà di intraprendere un viaggio epico attraverso lo spazio profondo: potrai contare su una vasta galassia da esplorare e molteplici possibilità di personalizzazione in cui potrai plasmare il tuo personaggio, personalizzandone l’aspetto e scegliendo il suo background e tratti distintivi.

Con più di 1.000 pianeti da esplorare, Starfield offre un’ampia varietà di ambientazioni, dalle città popolate alle basi remote e ai paesaggi incontaminati. Inoltre, al comando della tua nave spaziale, avrai la libertà di personalizzare l’aspetto e i sistemi critici della tua nave assegnando membri dell’equipaggio alle varie postazioni per ottenere bonus unici.

L’esplorazione dei pianeti ti permetterà di raccogliere risorse vitali per la sopravvivenza nello spazio con le quali potrai costruire avamposti, assumere personale e stabilire collegamenti merci. Il tutto sfruttando anche un sistema di combattimento avanzato mentre ti difendi dai pericoli che popolano la galassia.

Una classica esperienza Bethesda calata in un contesto tutto nuovo: acquista Starfield per Xbox Series X in offerta su Amazon per la Gaming Week al minimo storico di 37,87 euro.