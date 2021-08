La Gaming Week su Amazon è appena iniziata e tra le moltitudini di offerte non puoi non notare quelle dedicate ai videogiochi. Gli sconti in atto sono molto vari, alcuni tra questi sono delle vere bombe visto che ti consentono di risparmiare diverse decine di euro. Se proprio in questo momento desideri avere una libreria più vasta su Switch, PlayStation e Xbox, è proprio il tuo momento.

Di seguito ho deciso di elencarti le 5 offerte più vantaggiose fin'ora viste. Non perdere però l'occasione di visitare la pagina dedicata su Amazon perché ce ne sono tante altre.

I 5 videogiochi più scontati nella Gaming Week Amazon

Giocare su console significa non avere sempre la possibilità di acquistare titoli a prezzo esclusivo. I players su PC, infatti, molte volte riescono a concludere veri e propri affari. Tuttavia oggi è arrivato il tuo momento di rifarti: pensa che con il solo budget per un gioco, hai l'occasione di acquistarne persino tre.

I migliori cinque videogiochi per console in sconto sono:

Nier Replicant Ver.1.22474487139

Disponibile sia per PlayStation 4 che Xbox One te lo puoi portare a casa a soli 39,99€ risparmiando ben venti euro sul prezzo di listino. Questo gioco appartiene alle categorie GDR, avventura e azione e ti permette di vivere una storia curata nei minimi particolari. Non per niente ha ricevuto una miriade di gratificazioni dalla critica.

Red Dead Redemption 2

Questo titolo non ha bisogno di presentazioni. Anche se non lo hai mai giocato lo conosci di sicuro perché ha avuto un successo eclatante. Ora è in promozione su Amazon a soli 26,57€ per Xbox One. Praticamente lo acquisti con circa cinquanta euro di sconto che è un portento.

Kingdom Come Deliverance Royal Edition

È un titolo dedicato all'universo dei giochi di ruolo, azione e avventura. Questa versione è quella che contiene tutti i DLC che sono usciti a seguito della pubblicazione, quindi avrai il gioco completo. In offerta lo paghi appena 20,98€ contro gli originali 39,99€. È disponibile sia per PlayStation 4 che Xbox One.

Persona 5 Strikers – Day-One

Persona 5 Strikers è un gioco molto ambito. Grazie alla Gaming Week hai la possibilità di acquistarlo a soli 39,99€ sia per Nintendo Switch che PlayStation 4. Con questo titolo non puoi annoiarti visto che ti fa vivere un'avventura senza limiti.

NBA 2K21

Per ultimo ma non per importanza c'è ovviamente NBA 2k21. Anche questo titolo non ha bisogno di introduzioni visto che è un colosso in tutto il mondo. Lo acquisti a soli 24,90€ riuscendo a risparmiare quasi cinquanta euro. A questo prezzo lo hai per Nintendo Switch e PlayStation 4. Con un piccolo aumento lo puoi acquistare anche per PlayStation 5.

