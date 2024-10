Gaming senza compromessi: monitor Asus ROG con il 37% di sconto su Amazon

L’Asus ROG Strix è un monitor gaming di altissima qualità, ora disponibile su Amazon a 311€, con uno sconto del 37%. Questo monitor da 27 pollici è dotato di risoluzione WQHD (2560×1440) e di un pannello Fast IPS, che garantisce tempi di risposta di soli 1 ms, rendendolo ideale per i giocatori più esigenti che desiderano prestazioni rapide e senza compromessi.

Con un refresh rate che arriva fino a 170 Hz, questo monitor è perfetto per giochi ad alta velocità, come sparatutto e corse, dove ogni millisecondo conta. Approfitta dell’offerta per portare a casa un monitor pensato per il gaming competitivo.

Il monitor ASUS ROG Strix XG27AQ offre una qualità visiva straordinaria, grazie alla tecnologia HDR e alla copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3, che garantiscono colori vibranti e un contrasto elevato, ideale per immergersi completamente nei giochi e nei film. La compatibilità con NVIDIA G-Sync consente di eliminare il tearing e lo stuttering, offrendo un’esperienza di gioco estremamente fluida, mentre la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) migliora ulteriormente la nitidezza delle immagini in movimento, riducendo al minimo le sfocature.

Cn cornici sottili e un supporto ergonomico, l’ASUS ROG Strix XG27AQ si adatta perfettamente a qualsiasi setup, offrendo la possibilità di regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione per un comfort ottimale. La tecnologia ASUS Eye Care riduce l’affaticamento visivo, rendendo questo monitor perfetto per le lunghe sessioni di gioco. La connettività è assicurata da porte HDMI e DisplayPort, garantendo la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare il tuo setup gaming con l’ASUS ROG Strix XG27AQ: acquistalo ora e porta la tua esperienza di gaming al livello successivo!