GameStop lancia una nuova promo Nintendo: ricevi il kit completo gratis

Da GameStop è attiva la nuova promozione “Entra nel mondo Nintendo”, che permette di ricevere gadget esclusivi a chi acquista determinati prodotti firmati Nintendo. L’iniziativa è valida fino a esaurimento scorte e solo nei punti vendita fisici della catena: ecco come funziona.

Kit Nintendo, steelbook e accessori

La promozione “Entra nel mondo Nintendo” lanciata da GameStop ha come obiettivo quello di avvicinare sempre più giocatori alla console ibrida della “Grande N”. E per farlo, ha suddiviso l’iniziativa in due fasi.

La prima è rivolta ai nuovi “utenti”. Acquistando una console Nintendo Switch OLED, insieme a un gioco Nintendo Switch e a un set di Joy-Con o un Pro Controller, infatti, GameStop regalerà un esclusivo kit Nintendo.

Il kit include: due tovagliette che raffigurano alcuni iconici personaggi, un cappellino rosso, lo scaldacollo, la felpa targata Nintendo, le spillette tratte da Super Mario Bors. Wonder, lo speaker Bluetooth a forma di fungo, una copertina rossa e la sacca, sempre rossa con il logo Nintendo.

La seconda promozione è invece rivolta a chi acquista uno dei videogiochi selezionati. Chi sceglierà Pokémon Scarlatto e Violetto riceverà una steelbook dei medesimi giochi, chi opterà per Splatoon 3 riceverà una gym bag a tema. Acquistando il nuovo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom si riceverà un’altra steelbook, questa volta di The Legend of Zelda Skyward Swotd, mentre con Nintendo Switch Sport si avrà in regalo la borraccia tematica.

Come anticipato, la promozione “Entra nel mondo Nintendo” è esclusiva GameStop ed è disponibile fino a esaurimento scorte, solamente nei punti vendita della catena distribuiti in tutta Italia.