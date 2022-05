GameStop lancia il suo portafoglio per criptovalute e NFT

GameStop ha lanciato una nuova estensione per i browser per consentire ai clienti di acquistare, vendere e scambiare liberamente criptovalute e NFT. La mossa rientra nella strategia della nota catena videoludica volte ad aprire un proprio mercato NFT entro la fine di luglio.

La multinazionale ha annunciato l’anno scorso l’intenzione di lanciare il proprio marketplace: il target fissato per iniziare questa nuova avventura è di farlo entro la prossima estate. In un mondo sempre più digitale, GameStop vuole recitare il proprio importante ruolo esattamente come ha fatto per la rivendita di console, accessori e videogiochi.

GameStop: come funziona il portafoglio per NFT e criptovalute

Secondo quanto riferisce la società, l’estensione del browser, che è disponibile su PC e iPhone, permette ai clienti di avere un portafoglio virtuale con cui:

Archiviare criptovalute e NFT in modo sicuro

e in modo sicuro Utilizzare app decentralizzate su Ethereum

Effettuare transazioni veloci e a prezzi ragionevoli su Loopring Layer 2

Auto-detenzione per il pieno controllo dei propri asset

GameStop promette alte prestazioni di rete e basse commissioni di transazione, mettendosi in prima linea come mediatore tra clienti e fornitori. Vengono garantite diverse misure di sicurezza, inclusa la possibilità di impostare una frase di recupero segreta che ogni cliente potrà sfruttare per recuperare un account bloccato.

Una volta scaricata l’estensione, inizia la procedura di base per la creazione e l’attivazione dell’account. Nel giro di pochi minuti, si è pronti per iniziare a fare trading di NFT e criptovalute direttamente dal portafoglio, eliminando la necessità di aprire più schede per account diversi. Quando il marketplace NFT di GameStop sarà attivo verrà data la possibilità ai clienti di gestire in un’unica finestra i propri fondi e il catalogo che includerà diverse valute virtuali e risorse cripto.

Per scaricare il portafoglio digitale di GameStop, ancora in fase beta, è sufficiente collegarsi a questo indirizzo.