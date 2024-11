GameStop lancia il suo Black Friday: sconti su giochi, accessori e merchandise

Da GameStop è arrivato il Black Friday. La nota catena dedita al gaming proporrà numerose offerte su gran parte della sua merce, fino al 2 dicembre.

Non perdere queste offerte!

Durante il Black Friday di GameStop, è possibile trovare in offerta un’ampia selezione di giochi (per tutte le principali console, da PlayStation a Xbox e Nintendo Switch), accessori e merchandise.

Ad esempio, tra i videogiochi, segnaliamo: Elden Ring – Shadow of the Erdtree (PS5 e Xbox) a 59,97 euro invece di 80,98, Tekken 8 (PS5 e Xbox) a 37,97 euro anziché 60,98 euro e It Takes Two per Nintendo Switch a 29,97 euro (era 40,98 euro).

Tra gli accessori, invece, segnaliamo l’utile controller BackBone One – PlayStation Edition con presa USB-C oppure Lightning a 83,98 euro (prezzo di listino: 104,08 euro) in diverse colorazioni, diversi articoli griffati Naruto (custodia per Nintendo Switch e cuffie gaming Konix), e l’utilissimo dock TV portatile per Nintendo Switch a 23,98 euro (invece di 29,98 euro).

Infine, nella sezione merchandise, GameStop ha attivato la promo “compra 2 ricevi 3” su tutta una serie di accessori legati a videogiochi, manga e anime. Cancelleria, action figure, set, abbigliamento, zaini, peluche e un’ampissima selezione di Funko Pop. Alcuni dei prodotti in offerta sono esclusive GameStop: non potrai acquistarle, ufficialmente, da nessun’altra parte.

La promo Black Friday di GameStop proseguirà fino al 2 dicembre: puoi dare un’occhiata a tutti gli articoli in offerta collegandoti alla pagina ufficiale della promozione. Ulteriori sconti verranno rilasciati tra qualche giorno.