GameStop, al via le Winter Promo: 20% di sconto su giochi e accessori!

GameStop annuncia l'iniziativa Winter Promo, con cui si prepara a dare il via alla sua campagna di saldi invernali su giochi nuovi, usati e accessori.

A partire da domani 6 gennaio fino al 16 febbraio 2022 tutti i possessori di tessera GS+ potranno accedere ad una vasta gamma di sconti su giochi e accessori, sia sul sito ufficiale che presso gli store della catena. Per scoprire i titoli in offerta, non vi rimane che collegarvi al seguente indirizzo dal 6 gennaio.

GameStop Winter Promo – Compra due giochi in negozio e il meno caro lo paghi 5 euro!

È molto interessante la promozione riservata a coloro che acquisteranno i loro nuovi giochi direttamente in negozio. Infatti, recandovi presso il vostro punto vendita GameStop, acquistando due titoli nuovi con il bollino bianco in un'unica transazione potrete pagare il meno caro solo 5 euro.

Non è necessario che i due giochi siano della stessa piattaforma, quindi entrambi PlayStation, Xbox, PC o Nintendo, ma non è ovviamente possibile acquistare due prodotti uguali. In ogni caso, per ogni chiarimento è meglio chiedere sempre al proprio rivenditore GameStop di fiducia.

Scopriremo domani quali giochi troveremo in offerta, ma a giudicare dalle immagini pare che Resident Evil Village sarà uno dei grandi protagonisti. Vedremo a che prezzo sarà offerto l'ultimo capitolo dell'amata saga Capcom.