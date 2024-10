GameStop: 20% di sconto su tutti i controller per PC e Xbox (anche limited)

In occasione del lancio di EA Sports FC 25 dello scorso 27 settembre, GameStop ha lanciato una promozione a tempo limitato, che farà felici i gamer di tutta Italia: uno sconto del 20% su un’ampia selezione di controller wireless Microsoft, di diversi colori – anche in edizione limitata.

I controller sono compatibili con Xbox Series X/S, PC e dispositivi mobili e sono disponibili a un prezzo davvero vantaggioso, tra i 49,90 euro e i 64,98 euro a seconda della colorazione scelta.

Quali controller sono in offerta?

Sul sito web sono elencate tutte le colorazioni disponibili. Come, ad esempio, Shock Blue e Velocity Green che sono in promozione a 49,98 euro l’una (anziché 64,98 euro, come da listino); lo stesso prezzo vale anche per le versioni Pulse Red ed Electric Volt.

Tra le altre colorazioni in promozione, troviamo Astral Purple e le edizioni limitate Stellar Shift e Lunar Shift, queste ultime a 54,98 euro invece di 67,98. Imperdibili l’esclusiva speciale Sunkissed Vibes, che è disponibile solamente da GameStop, e la variante Gold Shadow.

La promozione include anche altre edizioni limitate, come Storm Cloud, Dream Vapor e Arctic Camo, sempre a 54,98 euro. In evidenza anche il controller wireless in edizione speciale Remix, il meno economico di tutti (64,98 euro invece di 74,98), ma comunque a buon prezzo con 10 euro di sconto. La sua particolarità è che è stato realizzato con materiali riciclati, recuperati per un terzo da plastiche rigenerate. Inoltre, include un pacchetto di batterie ricaricabili.

Per approfittare dell’offerta, basta visitare il sito ufficiale di GameStop oppure recarsi nel punto vendita più vicino. Attenzione però: la promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte, perciò se hai intenzione di acquistare nuovi controller per giocare a EA Sports FC 25 con uno sconto del 20%, questo è il momento giusto.