GameSir X2 Pro: trasforma il tuo smartphone in una console

Il GameSir X2 Pro rappresenta un’innovazione eccezionale nel mondo dei controller da gaming per Android, oggi disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 21%. Questo controller è progettato appositamente per il cloud gaming Xbox su smartphone Android, permettendo di riprodurre in remoto la tua Xbox e il tuo PC ovunque ti trovi. È compatibile con i principali servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming (Beta) con Xbox Game Pass Ultimate, Stadia, NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna, nonché con i più diffusi sistemi di streaming remoto come Xbox Remote Play, Steam Link, Rainway e Moonlight.

Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 70,99 euro, anziché 89,99 euro.

GameSir X2 Pro: un’occasione da prendere al volo

Uno dei punti di forza del GameSir X2 Pro è la sua capacità di supportare qualsiasi gioco Android compatibile con controller. Connettendo il tuo telefono tramite la porta USB-C, puoi godere di un’esperienza di gioco senza latenza, eliminando i ritardi tipici dei segnali wireless. Da Diablo Immortal a Fortnite, ogni partita diventa un’esperienza fluida e coinvolgente.

La personalizzazione è un altro aspetto fondamentale del GameSir X2 Pro. I pulsanti ABXY intercambiabili e i cappucci del joystick consentono ai giocatori di adattare il controller alle proprie preferenze e al proprio stile di gioco. Questa flessibilità assicura che ogni gamer possa ottimizzare la propria performance, indipendentemente dal gioco scelto.

L’acquisto del GameSir X2 Pro include un mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate, offrendo l’accesso a una vasta libreria di giochi. Questo bonus è valido solo per i nuovi membri Xbox Game Pass Ultimate e richiede una carta di credito. Se non annulli l’abbonamento, al termine del periodo promozionale ti verrà addebitata la tariffa regolare.

Per un’esperienza di gioco ininterrotta, il GameSir X2 Pro offre anche la ricarica pass-through, permettendoti di giocare mentre il dispositivo è in carica. È importante notare che solo alcuni telefoni Android supportano questa funzione; per verificarne la compatibilità, puoi consultare la pagina del prodotto su Amazon o contattare il servizio clienti.

Con la sua combinazione di alta qualità, versatilità e prezzo competitivo, il GameSir X2 Pro è l’accessorio ideale per ogni appassionato di gaming su Android. Approfitta di questa offerta esclusiva su Amazon e fallo tuo al prezzo speciale di soli 70,99 euro, prima che sia troppo tardi.