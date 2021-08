Microsoft ha ufficializzato la presenza di Xbox alla Gamescom 2021, lo showcase è programmato per martedì 24 agosto a partire dalle 19:00, ora italiana.

La conferenza sarà completamente in digitale e potrà essere seguita in live streaming tramite i canali social ufficiali: YouTube, Twitch, Facebook Gaming, Twitter. A condurre lo showcase Xbox saranno Parris Lilly e Kate Yeager, oltre ai giochi sviluppati internamente, ci sarà un focus sui titoli di terze parti e sul servizio Xbox Game Pass.

Le novità presentate durante l'evento Xbox saranno riproposte – come comunicato da Microsoft – anche durante la conferenza inaugurale della Gamescom 2021, trasmessa il 25 agosto a partire dalle ore 20:00. Non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per scoprire le novità che Xbox ha in serbo per i videogiocatori.

Videogames