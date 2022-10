Games With Gold novembre 2022: ecco i nuovi giochi gratis per Xbox

Con un post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha confermato la lista dei due giochi gratis riservati agli abbonati Xbox LIVE Gold nel mese di novembre 2022. I titoli rientrano nell’ambito dell’iniziativa “Games With Gold“, che ogni mese regala a tutti gli iscritti, inclusi gli abbonati a Game Pass Ultimate, due prodotti da riscattare entro il tempo indicato.

I giochi di questo mese sono Praetorians HD Remaster, riscattabile dall’1 al 30 novembre e Dead End Job, disponibile dal 16 novembre al 15 dicembre.

Games with Gold novembre 2022: scopriamo i due nuovi giochi gratis Xbox

Cominciamo da Praetorians – HD Remaster, il ritorno di un famoso strategico in tempo reale ambientato durante l’epoca dell’Impero Romano. Puoi scegliere fra tre diversi eserciti tra Galli, Egiziani e Legioni Romane, da muovere all’interno di tre differenti terre.

Sfruttando le caratteristiche di ogni esercito, compresi punti di forza e debolezza, l’obiettivo è conquistare la vittoria e diventare il nuovo Imperatore.

Dead End Job, invece, è un gioco cooperativo da divano generato proceduralmente in cui da soli o in compagnia saremo impegnati in una vera e propria caccia ai fantasmi. Un titolo per serate leggere da passare con amici.

Xbox LIVE Gold è il programma in abbonamento che permette di giocare online ai titoli Xbox, ricevere sconti esclusivi e appunto la possibilità di riscattare due giochi al mese. LIVE Gold è incluso nell’iscrizione Xbox Game Pass Ultimate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.