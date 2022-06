Games with Gold luglio 2022, i nuovi giochi gratis per Xbox

Sono stati presentati i giochi gratis per Xbox rientranti nell’iniziativa Games with Gold di luglio 2022 riservati agli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Il nuovo mese permetterà di riscattare e scaricare infatti senza alcun costo aggiuntivo titoli del calibro di Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville: Off the Rails e Torchlight. Tutti i giochi saranno aggiunti alla propria libreria e scaricabili in qualsiasi momento finché si mantiene un abbonamento Gold o Game Pass Ultimate attivo.

Games with Gold luglio 2022: scopriamo i nuovi giochi gratis per Xbox

Di seguito, una breve descrizione dei giochi inclusi con Games with Gold di luglio 2022:

Beasts of Maravilla Island – disponibile dall’1 al 31 luglio

Ambientato su un’isola misteriosa e onirica, dovremo esplorarla e risolvere degli enigmi sfruttando i segreti contenuti nel diario di nostro nonno. Armati della sua fedele macchina fotografica, dovremo riuscire a condividere la magia di Maravilla con tutto il mondo.

Nei panni di un fisico bloccato su una misteriosa base lunare abbandonata, dovremo trovare la nostra strada piegando la gravità e il magnetismo alla nostra volontà. Nel frattempo, nell’oscurità dei crateri luneri è sepolto un segreto che potrebbe cambiare per sempre il destino dell’umanità.

Un gestionale in cui dovremo progettare e gestire il nostro parco a tema, con cinque nuovi parchi e 100 nuove missioni.

Scegliendo fra tre classi di personaggi, dovremo avventurarci all’interno di decine di dungeon generati casualmente per combattere orde di mostri e raccogliere un sacco di bottino.

I giochi qui indicati saranno disponibili per il periodo segnalato per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

