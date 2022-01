Games With Gold, confermati i giochi gratis di febbraio 2022

Come ogni fine mese, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi gratis che a partire da febbraio 2022 saranno riscattabili con un abbonamento Xbox LIVE Gold o Xbox Game Pass Ultimate. I prossimi titoli Games With Gold sono infatti Broken Sword 5: The Serpent's Curse, Aerial_Knight's Never Yield, Hydrophobia e Band of Bugs.

Games With Gold febbraio 2022 – scopriamo i nuovi giochi gratis

I giochi saranno disponibili per il riscatto gratuito nelle seguenti date:

Broken Sword 5: The Serpent's Curse – dall'1 al 28 febbraio

Aerial_Knight's Never Yield: dal 16 febbraio al 15 marzo

Hydrophobia: dall'1 al 15 febbraio

Band of Bugs: dal 16 al 28 febbraio

Broken Sword 5 è il nuovo capitolo della nota saga di avventura grafiche: nei panni dell'americano George Stobbart e della giornalista francese Nico Collard ci metteremo sulle tracce di un dipinto rubato e di una cospirazione omicida.

In Aerial_Knight's Never Yield assumeremo invece il ruolo di Wally, un personaggio misterioso sempre in movimento per un velocissimo titolo d'azione a scorrimento orizzontale in cui obiettivo sarà quello di arrivare alla fine nel minor tempo possibile.

Passando ai giochi per Xbox 360, Hydrophobia è un survival adventure in terza persona in cui sfrutteremo le abilità ingegneristiche della protagonista Kate allo scopo di combattere i terroristi che hanno preso il controllo della città galleggiante che fa da sfondo alle vicende.

Infine, Band of Bugs ci permette di utilizzare il nostro avatar Xbox per combattere ragni, insetti e i propri amici nella modalità Spider Hunter. Un gioco veloce e accessibile per ogni fan del genere strategico.