Gamepad wireless per Windows, MacOS, Android e iOS (-5 EURO)!

Il gamepad wireless SHAKS S5b rappresenta un valido supporto fisico in grado di rendere le tue sessioni di gioco ancora più coinvolgenti su smartphone, lasciando lo schermo totalmente libero. Potrai utilizzarlo anche con TV, PC e Mac.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquistalo subito su Amazon e, grazie al coupon da 5 euro, sarà tuo con appena 54,90 euro.

Gamepad wireless SHAKS S5b: divertimento garantito

Per utilizzare l'apparecchio basterà indicare il sistema operativo a cui abbinarlo, mediante il selettore della modalità rintracciabile sul lato sinistro, e successivamente cliccare sul pulsante BT per effettuare l'associazione.

La tecnologia Qualcomm metterà al tuo servizio una connettività impeccabile ed a bassa latenza. Un peso di appena 160g, unito al design ergonomico, renderà lo SHAKS S5b estremamente comodo da impugnare. Sfruttalo con la maggior parte degli smartphone in circolazione, grazie ad un'estensione fino a 165 mm.

Potrai decidere di collegare il gamepad a PC, tablet o TV in modalità wireless o tramite il cavo USB-C presente in confezione (assieme ad una custodia per il trasporto e un D-pad circolare di riserva). Una sola ricarica consentirà l'utilizzo del dispositivo fino a 8 ore.

Affrettati, prima che la promozione termini: metti nel carrello il tuo gamepad wireless SHAKS S5b, sarà tuo in tempi rapidi e con spedizione gratuita.