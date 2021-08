All'inizio di questo mese, Samsung ha presentato la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli. Il Galaxy Z Fold3 è il re della gamma pieghevole con due pannelli e una dimensione da tablet quando aperto. Il terminale supporta anche, per la prima volta, la S-Pen e viene fornito con una fotocamera sotto il display (UDC). Il Galaxy Z Flip3 5G non cambia molto la formula vista sul modello dell'anno scorso. Ad ogni modo, racchiude un display esterno più grande e un chipset Snapdragon 888 per l'alimentazione. Secondo i primi rapporti, i due pieghevoli si stanno già dimostrando smartphone di successo nel loro paese d'origine… e non solo.

I preordini dei Galaxy pieghevoli sono incredibili

Secondo quanto riferito, Samsung ha ricevuto 920.000 pre-ordini per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G. Questo numero è sorprendente, considerando che il periodo di preorder è partito il 17 agosto. Ciò significa che in termini di ordini, il duo pieghevole ha superato il Note20 e persino la serie S21. V

Questo è un buon promemoria del fatto che stiamo finalmente assistendo a una “vera” domanda di smartphone pieghevoli. Se nel 2019 e nel 2020 erano considerati dispositivi “di nicchia”, ora sono diventati prodotti mainstream.

Il confronto è ancora più impressionante se si prende come esempio il Galaxy Z Fold2: solo due giorni prima che il pieghevole di seconda generazione fosse in vendita, le pubblicazioni coreane riportavano circa 60.000 preordini.

Naturalmente, la maggior parte dei nuovi ordini è costituita dallo Z Flip3, decisamente molto più conveniente dell'altro modello. Il più costoso Z Fold3 costituisce l'altro 30%, secondo Sohee Kim di Bloomberg. Naturalmente, questo è facilmente comprensibile se si tiene presente che il Fold costa fino 70% in più rispetto al flip-phone.

Il Flip è uno smartphone molto economico ed è anche un ottimo dispositivo per coloro che desiderano ancora un'esperienza simile a un telefono old style ma senza rinunciare alle prestazioni di un flagship odierno.

Una volta aperto, lo smartphone sembra uno smartphone standard. Il prezzo contenuto sottolinea che più utenti possono entrare nel mondo dei pieghevoli senza dover spendere grosse cifre.

Ancora una volta, dobbiamo dire che questo vale solo per il mercato coreano, ma è vero in parte. Secondo quanto riferito, il duo sta ricevendo una forte domanda anche in Europa, più forte di quanto Samsung si aspettasse.

