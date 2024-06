Galaxy Z Fold 6: trapelate le specifiche tecniche, ma fanno già discutere

Manca poco meno di un mese all’evento Galaxy Unpacked che svelerà ufficialmente al mondo i nuovi Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6.

Adesso però sono trapelate le specifiche tecniche per intero di quest’ultima linea, con dettagli destinati tuttavia a far discutere gli appassionati, probabilmente in negativo, per via della mancanza di reali miglioramenti, almeno sulla carta, rispetto al predecessore.

Galaxy Z Fold 6: la scheda tecnica trapelata

Pubblicate da SmartPrix, le specifiche tecniche di Galaxy Z Fold 6 raccontano di uno smartphone pieghevole dotato di un display da 6.2 pollici Dynamic AMOLED 2x, con aspect ratio 22:9 e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Lo schermo interno sarà un pannello da 7.6 pollici Dynamic AMOLED 2x con risoluzione QXGA+ (2160 x 1856 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il sistema sarà alimentato da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, di cui 484 disponibili per l’utente, 31 in più rispetto la generazione precedente. Sono previsti anche tagli da 256GB e 1TB.

Le misure raccontano di un dispositivo da 153.5 x 68.1 x 12.1 mm quando chiuso e da 153.5 x 132.6 x 5.6 mm se aperto, per un peso complessivo di 239 grammi, 13 grammi più leggero.

Nessun cambiamento per la fotocamera: il sensore principale con stabilizzazione ottica dell’immagine ha una risoluzione di 50 megapixel, con una camera ultrawide 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x stabilizzato. È supportata la registrazione di video in 8K e 30FPS e in 4K 120 FPS.

La fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 10 megapixel sulla parte principale e un sensore da 4 megapixel nello schermo interno.

Infine, per quanto riguarda la connettività, ecco GPS, 5G, 4G, WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC e porta USB 3.2 Gen di tipo-C. Arriverà in tre colori.

La batteria avrà una capacità di 4400mAh, simile a quella precedente. Mancano i dettagli su altre caratteristiche e su come Samsung intenda sfruttare la scheda hardware via software, ma per il momento quanto trapelato ha già fatto discutere gli appassionati.