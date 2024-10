Galaxy Z Fold 6 Special Edition avrà una piega molto meno evidente?

Spuntano nuove immagini di Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition, la nuova versione del pieghevole dell’azienda coreana lanciato sul mercato soltanto qualche mese fa. Evan Blass, uno dei leaker più noti, ha condiviso due nuovi scatti del dispositivo; con lui anche Ice Universe – altro famoso leaker – ha svelato qualche dettaglio in più: il telefono sarà molto più sottile e la piega della cerniera sarà molto meno evidente.

Cosa ci raccontano le nuove immagini

La prima immagine mostra l’isola della fotocamera, che appare parecchio sporgente, posta sul retro del telefono. Saranno presenti tre sensori fotografici e, sfortunatamente, nessuno con teleobiettivo a periscopio.

La seconda immagine ci mostra il lato destro di Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Si può notare chiaramente il pulsante di accensione/blocco, che fungerà anche da scanner per l’impronta digitale, insieme ai pulsanti di aumento e diminuzione del volume. Lo scatto ci mostra anche chiaramente che la cornice sarà piatta.

Cos’altro sappiamo di Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition? Dalle anticipazioni trapelate nei mesi scorsi è emerso che avrà display, retro e cornice laterale piatti. Centralmente, un foro per la fotocamera frontale. Il modello, dalle immagini condivise finora, sembrerebbe essere disponibile in più colori: uno è sicuramente il nero, l’altro sembra avere una tonalità dorata.

Oltre a queste immagini, è emerso un altro dettaglio decisamente interessante. Ice Universe, un altro informatore molto noto, ha affermato che in questo smartphone la piega della cerniera sarà molto meno evidente rispetto a Galaxy Z Fold 6: un gradito miglioramento. Tuttavia, le indiscrezioni portano tutte allo stesso risultato: lo smartphone, a quanto pare, sarà disponibile soltanto in Cina e in Corea. Il lancio potrebbe essere vicino, forse alla fine di ottobre. Non c’è però ancora una conferma definitiva.