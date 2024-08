Galaxy Z Fold 6 perde vernice: la spiegazione di Samsung è sorprendente

A quanto pare è vero: Samsung Galaxy Z Fold 6 perde pezzi di vernice e non dovrebbe accadere. Dopo parecchie lamentele da parte degli utenti che lo hanno acquistato, e che su Reddit hanno evidenziato il problema, è arrivata la conferma ufficiale del colosso sud coreano, che ha anche spiegato cosa provoca il problema e come risolvere.

Samsung Galaxy Z Fold 6 perde vernice a causa del caricabatteria

La motivazione potrebbe sembrare di primo impatto un po’ bizzarra, ma il colosso dell’elettronica spiega in dettaglio per quale motivo il problema del suo ultimo smartphone pieghevole deriva proprio dall’utilizzo di caricabatterie non originali e di bassa qualità.

Secondo quanto menzionato sulla pagina di supporto, a creare il problema sarebbe una dispersione di energia elettrica, tipica proprio di caricatori rapidi, che non godono di elevata qualità costruttiva. Questo problema porterebbe alla perdita di vernice degli smartphone lungo i bordi laterali. Di seguito, la spiegazione:

Quando tieni in mano un telefono che viene caricato con un caricabatterie di terze parti ad alta velocità, non correttamente collegato a terra, la corrente di dispersione può influire sull’anodizzazione (il processo che conferisce a una superficie metallica una finitura decorativa, durevole e resistente alla corrosione), che potrebbe delaminare leggermente la vernice. Assicurati di utilizzare caricabatterie ufficiali Samsung per prevenire questi problemi.

Va da sé che la soluzione più immediata al problema sarebbe quella di utilizzare un caricatore originale Samsung da abbinare al proprio Galaxy Z Fold 6. Tuttavia, spiega l’azienda, in generale scegliere di fare affidamento su caricabatterie di altri marchi, purché ben noti e di ottima qualità, non dovrebbe creare alcun problema.

Insomma, una motivazione alquanto particolare, ma che probabilmente ha senso, considerando che si tratta di una spiegazione ufficiale. Quindi, se hai acquistato un Samsung Galaxy Z Fold 6 è bene prestare attenzione al tipo di caricatore che deciderai di utilizzare. Del resto, non essendo incluso all’interno della confezione di vendita, sarà probabilmente necessario acquistarlo.