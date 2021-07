Secondo quanto si apprende dagli ultimi rumor emersi in rete, si dice che il futuro Samsung Galaxy Z Flip 3 Lite verrà svelato il prossimo 11 agosto.

Samsung Galaxy Z Flip3 Lite: arriverà l'11 agosto?

Samsung, il colosso sudcoreano che è anche il più grande produttore di smartphone al mondo, si sta preparando a lanciare nuovi device sul mercato; tra questi spicca il Galaxy Z Fold 3, il Galaxy Z Flip 3, i nuovi wearable Galaxy Watch 4 e i nuovi Galaxy Buds 2 di nuova generazione.

Ora, un nuovo rapporto suggerisce che la società potrebbe anche lanciare anche l'entry level Galaxy Z Flip 3 Lite. Samsung ha cercato di rendere mainstream gli smartphone pieghevoli e questa imminente variante “Lite” potrebbe essere un lasciapassare per raggiungere questo obiettivo.

Le fonti online, provenienti dal Korean Herald, affermanio che il telefono potrebbe essere lanciato l'11 agosto nel corso dell'evento Samsung Galaxy Unpacked. Tenete presente che la data di lancio suggerita non è stata ancora annunciata ufficialmente ma solo ufficiosamente da diversi tipster online.

Il rapporto del Korean Herald rivela che l'OEM sudcoreano lancerà tre smartphone pieghevoli nel corso dello show di agosto: Z Fold 3, Z Flip 3 e Z Flip 3 Lite. Come indica il nome stesso, quest'ultimo è rivolto al mercato di massa e dovrebbe avere un prezzo di vendita più basso del previsto.

C'è anche la possibilità che gli smartphone Galaxy Z Flip possano essere disponibili in due diverse varianti in termini di prestazioni e funzionalità.

Il lancio del modello Lite è uno sviluppo interessante dato che in precedenza era stato riferito che tale versione era stata cancellata a causa della carenza globale di chip. Quindi, vi consigliamo di prendere queste nuove informazioni sul lancio del telefono con “un pizzico di sale”. Per sapere con certezza cosa ha in serbo l'azienda, dovremo attendere l'evento di lancio ufficiale previsto per il mese prossimo.

Samsung

Smartphone