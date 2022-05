Galaxy Watch4 Classic 46mm: smartwatch ECCELLENTE al 42% di sconto

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46 mm è una di quelle che non capitano sempre. Con il 42% di sconto che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 229 euro, infatti, il wearable di Samsung è quasi un acquisto obbligato se sei alla ricerca di una soluzione eccellente sotto tutti i punti di vista.

Basta fare un giro in rete per scoprire facilmente che questo modello è diametralmente considerato il migliore smartwatch Android sul mercato e in generale il miglior wearable finora realizzato dal colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm è in offerta su Amazon a un prezzo folle

Dotato di una cassa in acciaio inox robusta e ben bilanciata con due tasti fisici laterali per gestire le numerose funzioni smart di cui dispone, frontalmente trova posto un incredibile pannello touch abbracciato da una ghiera ruotante come negli orologi classici di alto livello. Oltre al design di altissimo livello lo smartwatch di Samsung è anche un fitness tracker d’eccellenza: registra le tue prestazioni e riconosce automaticamente un gran numero di allenamenti dandoti modo di allenarti liberamente senza perdere tempo in menu e impostazioni varie.

Il sensore HR nascosto sul retro tiene traccia della frequenza cardiaca 24/7, sia a riposo che durante l’allenamento, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e funge da base anche per la funzione ECG che registra un elettrocardiogramma che puoi rapidamente condividere con il tuo cardiologo di fiducia direttamente dal tuo smartphone.

Cosa stai aspettando? A questo prezzo il wearable di Samsung è l’occasione migliore per allacciare al polso uno tra i migliori device del momento sia per qualità ma soprattutto per via del design professionale e curato sotto tutti i punti di vista. Mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime: resterai piacevolmente colpito dal design che ricorda gli orologi classici delle casate storiche.

