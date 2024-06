Galaxy Watch Ultra: ora il nome è praticamente ufficiale

Galaxy Watch Ultra si chiamerà proprio così. Dopo le tante indiscrezioni, a darne conferma indiretta è stata Samsung stessa tramite una pagina prodotto comparsa in anticipo e per errore sul sito ufficiale.

Vi erano ancora dubbi sul fatto se la compagnia coreana avesse deciso di chiamarlo proprio così o in altro modo, magari Galaxy Watch 7 Ultra, ma questo “leak” mette fine ad ogni indiscrezione.

Galaxy Watch Ultra: cosa sappiamo e quando verrà presentato

Come mostra l’immagine seguente, raccolta prontamente da 91Mobiles e segnalata da SamMobile, la pagina web del sito ufficiale Samsung ha mostrato per un po’ di tempo la scheda prodotto del Galaxy Watch Ultra modello LTE, ancora da presentare.

Purtroppo, possiamo aggiungere, la pagina era essenzialmente vuota ed è stata rimossa in pochissimo tempo e non ci ha dato ulteriori informazioni su questo smartwatch premium destinato a rivaleggiare nello stesso segmento di Apple Watch Ultra.

Quello che sappiamo è comunque importante: il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato di un processore Exynos a 5 core da 3nm, avere una memoria integrata da 32GB e una batteria da 590mAh. Vista la sua natura, garantirà un’altissima resistenza all’acqua e alle condizioni più avverse e dovrebbe avere anche tre pulsanti fisici.

Per il sistema operativo si parla di One UI 6 Watch basato su Wear OS 5 con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che riguarderanno ad esempio alcuni suggerimenti personalizzati sulla salute. La presentazione è attesa all’evento Unpacked di luglio, in cui faranno capolino anche gli altri nuovi esponenti della linea Galaxy Watch.