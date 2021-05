Le pagine di supporto per l’imminente Samsung Galaxy Tab S7 + Lite sono state pubblicate prima dell’annuncio ufficiale: ecco cosa abbiamo scoperto.

S7 + Lite in arrivo

Samsung ha presentato la linea Galaxy Tab S7 lo scorso anno con il lancio di due tablet, il Galaxy Tab S7 e il Galaxy Tab S7 +. Tuttavia, questi non saranno gli unici due dispositivi della serie, dato che il colosso sudcoreano dovrebbe lanciare a breve il Galaxy Tab S7 + Lite, una versione economica del Galaxy Tab S7 +. L’atteso device, per i fan del marchio, ha fatto capolino oggi, attraverso le pagine di supporto pubblicate sul sito ufficiale di Samsung; ecco, di seguito, quella del Regno Unito.

Le pagine di supporto del Galaxy Tab S7 + Lite non solo confermano l’esistenza del tablet, ma suggeriscono anche un imminente lancio: stando alle indiscrezioni più recenti, il device verrà annunciato a giugno.

Per quanto riguarda le presunte specifiche tecniche del tablet, sembra che il Tab S7 + Lite avrà un display da 12,4 pollici e verrà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 750G abbinato a 4 GB di RAM. Recentemente, anche i render del Galaxy Tab S7 + Lite sono trapelati in Rete, rivelando un design simile al Galaxy Tab S7 + e una configurazione fotografica posteriore con due sensori. Ma non è finita, dato che le immagine mostrano anche che il Tab S7 + Lite della compagnia sudcoreano avrà anche il supporto per S-Pen, che potrà essere agganciata al lato del dispositivo o al suo pannello posteriore.

