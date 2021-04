Il render del Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G appena trapelato in Rete mostra il supporto per S-Pen, la doppia fotocamera e molto altro.

Tab S7 Lite con S-Pen?

Sebbene Samsung dovrebbe lanciare i suoi Galaxy Tab A7 Lite e S7 Lite 5G tra un paio di mesi, poche ore fa il celebre leaker Evan Blass ha condiviso il render del tablet con supporto 5G.

Come potrete vedere tra poche righe, la foto mostra il dispositivo nella variante di colore Mystic Black, adornato di un sistema magnetico in alluminio sul pannello posteriore, che con molta probabilità andrà a sostenere la S-Pen; considerando che Samsung ha fatto in modo che gli utenti acquistassero a parte la S-Pen per il Galaxy Tab S7, possiamo aspettarci la stessa strategia per la variante “Lite”.

Proseguendo, si può notare che il dispositivo presenta una porta USB-C e degli altoparlanti nella parte inferiore, mentre nell’area superiore è evidente un altro altoparlante, atto ad arricchire probabilmente la ricca configurazione audio del Galaxy S7 Lite 5G.

Inoltre, sono presenti sul retro due fotocamere – come sul Galaxy Tab S7 -, ma dovremo attendere l’annuncio ufficiale del colosso sudcoreano per conoscerne la potenzialità e i megapixel. Tuttavia, le indiscrezioni hanno rivelato che il tablet avrà un display LCD da 12,4 pollici con cornici evidenti su tutti i lati, sarà disponibile solo per l’Europa nella variante 5G e che a bordo monterà il chipset Snapdragon 750G.

Altre funzionalità dovrebbero includere il sistema Galaxy Continuity (che permette di utilizzare il tablet come schermo secondario per il proprio smartphone Galaxy), almeno 4 GB di RAM e il sistema operativo Android 11. Stando agli ultimi rumor, Samsung presenterà questo atteso dispositivo tra giugno / luglio 2021.

