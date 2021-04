Secondo quanto si apprende, sembra che il Samsung Galaxy Tab S5e stia iniziando a ricevere le patch di sicurezza aggiornate al mese corrente di aprile 2021. Ricordiamo, a tal proposito, che l’OEM sudcoreano aveva rilasciato l’update ad Android 11 per il suo tablet premium rilasciato nel 2019 all’inizio di questo mese. Tuttavia, a quell’aggiornamento mancava l’ultima patch di sicurezza.

Samsung Galaxy Tab S5e: arrivano le patch di sicurezza di aprile 2021

La società ha ora iniziato a distribuire un nuovo firmware che contiene tutti i dati aggiornati per la sicurezza del dispositivo. I device interessati sono però, solo quelli con modulo LTE e numero di modello SM-T725. Ad ogni modo, l’update è disponibile solo in alcuni mercati in cui il tablet non ha ancora ricevuto l’aggiornamento ad Android 11.

Il nuovo aggiornamento software per Galaxy Tab S5e, con la patch di sicurezza dell’aprile 2021, è stato rilasciato in Brasile e Messico. Ha la versione del firmware T725XXS2CUD1 ed è ancora basato su Android 10. Anche se non abbiamo ancora il log delle modifiche ufficiale per l’aggiornamento e non ci aspettiamo che includa nuove funzionalità software. La patch di sicurezza dell’aprile 2021 risolve molte vulnerabilità, comprese oltre 30 correzioni da Google e 21 correzioni da Samsung. Come al solito, potrebbe includere anche miglioramenti della stabilità e altre correzioni di bug.

Ad ogni modo, potete verificare manualmente l’aggiornamento accedendo alle impostazioni e pigiando su “Aggiornamento software”, e subito dopo su “Scarica e installa”. Ci auguriamo che Samsung rilasci la patch di sicurezza di aprile 2021 a quelle unità Galaxy Tab S5e che hanno già ricevuto l’aggiornamento ad Android 11. Per coloro che aspettano che il loro Galaxy Tab S5e riceva l’update alla nuova versione del firmware, sembra che l’aggiornamento alla One UI 3.0 possa non arrivare questo mese.

Il tablet di fascia media di Samsung è stato lanciato nell’aprile 2019 con Android 9 a bordo. Ha ricevuto la One UI 2 basata su Android 10 a giugno 2020 e in alcuni mercati Samsung ha rilasciato l’aggiornamento One UI 3 basato su Android 11 all’inizio di questo mese.

