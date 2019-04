Il nuovo tablet lanciato dal colosso sud coreano alla metà di febbraio è disponibile ufficialmente in preordine anche in Italia sia in edizione LTE che nella versione con la sola connettività WiFi a bordo. Samsung Galaxy Tab S5e punta ad offrire una valida soluzione a tutti gli utenti che utilizzano il tablet in casa o in mobilità principalmente per l’intrattenimento. Al design ben curato è affiancato un comparto audio ed un display perfetti per godere di contenuti in streaming.

Galaxy Tab S5e: caratteristiche principali

La scheda tecnica completa di Galaxy Tab S5e prevede un equipaggiamento da buon device medio di gamma, con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibili tramite microSD) per supportare tutte le attività. Il display è un pannello Super AMOLED con risoluzione WQXGA da 10,5″ inserito in una scocca in metallo molto sottile. La qualità audio è garantita da quattro speaker che si calibrano automaticamente sulla base dell’orientamento del tablet. Gli altoparlanti sono supportati dalla tecnologia Dolby Atmos ed ottimizzati da AKG. La portabilità è garantita da due fattori principali: una batteria da 7040 mAh (con supporto alla ricarica rapida tramite ingresso USB di tipo C) ed un peso complessivo di 400 grammi. I più curiosi potranno immediatamente sperimentare le potenzialità di Galaxy Tab S5e con quattro mesi di prova gratuita di YouTube Premium.

Inoltre, il tablet – se necessario – è anche un perfetto strumento di lavoro grazie ad accessori come la cover con tastiera integrata oppure il supporto a Samsung Dex, che permette al device di diventare un vero e proprio PC. Infine, la funzionalità Continuity consente di gestire telefonate e messaggi con il tablet, anche se lo smartphone non è connesso alla stessa rete WiFi.

Prezzo, preordine ed omaggio

Il nuovo tablet è già disponibile in preordine nelle due edizioni e sarà ufficialmente in vendita dal 16 aprile:

Chi acquisterà in preordine entro il 15 aprile uno dei due tablet, potrà successivamente registrare l’acquisto su Samsung Members e ricevere in omaggio direttamente a casa un paio di cuffie over ear AKG Y500 del valore di EUR 149,00. Tutti i dettagli sono disponibili a questo indirizzo.

Samsung Galaxy Tab S5e