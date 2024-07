Galaxy Tab S10 potrebbe arrivare già a ottobre, ma senza il solito trio

Il lancio dei prossimi tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab S10 potrebbe essere più vicino di quanto immaginato. Addirittura ottobre, secondo il noto leaker Ross Young, che ha svelato alcune chicche sull’azienda coreana sul proprio profilo X.

Il trio si scioglie: nessuna versione base in arrivo?

Stando alle fonti del leaker, apparentemente Samsung si starebbe preparando per avviare la produzione dei prossimi Galaxy Tab S10 Plus e Ultra già il prossimo agosto, tra poco più di una settimana. Questa informazione apre le porte a uno scenario che potrebbe concretizzarsi, effettivamente, nel giro di tre mesi: a settembre un annuncio, a ottobre il lancio.

Il leaker parla, tuttavia, soltanto di due versioni di Galaxy Tab S10: la Plus e la Ultra, suggerendo l’assenza di un modello base a prezzo ridotto. Ancora non è chiaro quanto questa notizia possa essere fondata, ma quel che è certo è che sembra confermare le indiscrezioni di qualche settimana fa, quando un rapporto media coreano anticipava appunto lo “scioglimento” del trio di tablet, a favore del duo Plus e Ultra.

Galaxy Z Fold 6 Slim (forse) vicino all’annuncio

Naturalmente non si tratta altro che di speculazioni, così come lo sono le due colorazioni (in teoria) previste per i nuovi tablet Samsung: banalissimi grigio e argento. Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane. Intanto, Ross Young non si è risparmiato su altri leak, rivelando come Samsung pare non abbia proprio finito con i suoi annunci.

Ci sarebbe infatti una possibilità che la versione Slim di Galaxy Z Fold 6 – annunciato poche settimane fa – possa essere lanciata più o meno nello stesso periodo, a ottobre. Su quest’ultimo punto, il leaker non è sicuro: per il momento è bene prendere queste informazioni con le pinze.