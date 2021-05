Una nuova indiscrezione sul Samsung Galaxy Tab A7 Lite ci fa capire che il tablet è in arrivo: ecco di che si tratta.

Tab A7 Lite su Google Play Console

I numerosi rumor e le certificazioni ricevute negli ultimi mesi stanno a significare che il colosso sudcoreano è pronto a lanciare il suo tablet Galaxy A7 Lite. Tuttavia, ora abbiamo un altro elenco che interessa il tablet economico di Samsung, dato che Google Play Console ne ha pubblicato le sue specifiche chiave.

Su Play Console dell’azienda di Mountain View sono presenti due elenchi per il Tab A7 Lite, in quanto il device sarà disponibile sia nella versione LTE che solo Wi-Fi. Le caratteristiche presenti sulla suddetta piattaforma corrispondono agli elenchi precedenti che parlano del chipset Helio P22T al timone del tablet, abbinato a 3 GB di RAM. Il display, stando a ciò che emerge su Google Play Console presenterà una risoluzione di 800 × 1340 pixel e, sebbene le dimensioni non vengono rivelate, sulla base delle perdite precedenti il pannello dovrebbe essere compreso tra 8,4 e 8,7 pollici.

Il tablet dovrebbe poi essere alimentato da una batteria da 5.100 mAh con un supporto per la ricarica da 15W e godere dell’ultimo sistema operativo di big G, vale a dire Android 11. Il Galaxy Tab A7 Lite, che dovrebbe essere disponibile nei colori nero e argento, avrà fotocamere frontali e posteriori, ma sarà primo del flash LED.

Infine, con la certificazione dell’ente SIG sappiamo che l’atteso tablet conveniente di Samsung supporterà il Bluetooth 5.0.

Samsung

Tablet