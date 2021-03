Per chi ama i podcast e possiede gli smartphone della serie Galaxy arriva un’ottima notizia da casa Samsung: il colosso sudcoreano ha aggiunto il proprio lettore di podcast ai telefoni della celebre gamma.

Samsung: regalo ai Galaxy

Samsung Free, l’app che era nota come Samsung Daily, ha aggiunto un lettore di podcast in modo che gli utenti Galaxy possano accedere ai loro programmi audio preferiti nella stessa app che usano per sfogliare notizie e altro ancora. È la prima volta che Samsung inserisce un’app podcast preinstallata sui suoi terminali, sebbene la decisione non sorprenda data l’attuale popolarità dei podcast.

Se possiedi uno degli ultimi dispositivi di punta Galaxy, inclusi Samsung Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 10, riceverai un aggiornamento gratuito da parte di Samsung nei prossimi giorni: l’update, in buona sostanza aggiunge anche un lettore di podcast, Una volta effettuato l’accesso al tuo account Samsung, sarai in grado di ascoltare i podcast supportati, inclusa una selezione di commedie, notizie e sport; al momento, non è chiaro quanti e quali podcast saranno inizialmente disponibili tramite la nuova funzionalità e se l’azienda asiatica prevede di espandere l’app anche su altri telefoni di fascia media e bassa.

Ovviamente se non dovessi possedere un device Galaxy, sul Google Play Store non mancano ottime app podcast di terze parti per gli utenti Android; solo il tempo dirà se il lettore di podcast di Samsung avrà le funzionalità che gli utenti si aspettano, inclusi i download offline.

