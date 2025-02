Galaxy S25 Ultra: ultime ore per avere fino a 450€ di extra sconto su Amazon

C’è tempo fino al 4 febbraio per poter acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra sfruttando l’offerta lancio di Amazon che consente di ottenere fino a 450 euro di extra sconto per la variante da 512 GB, già scontata al prezzo di quella da 256 GB ovvero 1.499 euro.

Combinando tutte le promo è possibile ridurre la spesa a 1.049 euro, ottenendo ben 570 euro di sconto rispetto al listino. Per sfruttare la promozione è sufficiente aggiungere il codice UNPACK200 al momento del pagamento, in modo da ottenere 200 euro di extra sconto. Pagando con una carta American Express si può ottenere un extra sconto di 150 euro.

Da segnalare che per gli utenti Prime Student, servizio in abbonamento con 3 mesi di prova gratuita riservato agli studenti universitari, senza vincoli di permanenza, c’è un ulteriore sconto di 100 euro. I tre sconti aggiuntivi sono cumulabili in modo da ottenere 450 euro di sconto. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un affare con l’offerta lancio

Il Samsung Galaxy S25 Ultra ha tutto quello che serve per poter essere considerato come il best buy del momento nella fascia alta. Tra le specifiche troviamo un display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy oltre che per 12 GB di RAM, 512 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra da 512 GB al prezzo scontato di 1.499 euro con i seguenti sconti aggiuntivi:

-200 euro con il codice UNPACK200

con il codice -150 euro pagando con carta American Express

pagando con -100 euro per gli utenti Prime Student

Combinando i tre sconti extra, lo smartphone sarà acquistabile a 1.049 euro. Ci sono 3 anni di garanzia senza costi aggiuntivi.