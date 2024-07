Galaxy S25 Ultra, il leak sulla capacità della batteria delude tutti

Barattare uno smartphone ultra sottile per una batteria meno capiente? Samsung sembra pronta a suggellare questo compromesso per il suo prossimo dispositivo di punta, il Galaxy S25 Ultra. Stando alle indiscrezioni del noto leaker Ice Universe, infatti, sembra che l’azienda non sia intenzionata a fare passi avanti dal punto di vista della batteria per il futuro flagship.

Non ci sarebbe lo spazio fisico per la batteria

Sebbene alcune voci di corridoio volessero per Galaxy S25 Ultra una batteria più grande, a smentirle è stato Ice Universe: il leaker, anzi, sostiene che Samsung abbia in realtà intenzione di dotare il dispositivo della stessa batteria da 5.000 mAh presente sui telefoni di punta dell’azienda fin dai tempi del Galaxy S20 Ultra.

Non solo: nell’epoca delle ricariche da 100W (e più), Galaxy S25 Ultra potrebbe supportare un massimo di 45 W: una potenza piuttosto misera, se lo paragoniamo alla concorrenza (in alcuni casi anche ben più economica). La volontà di Samsung di restare sulla strada già tracciata senza deviazioni né cambi di passo ha (comprensibilmente) deluso molti utenti.

Soprattutto alla luce di un’altra rivelazione di Ice Universe: l’azienda avrebbe infatti intenzione di rendere Galaxy S25 Ultra ancora più sottile dei suoi predecessori, con uno spessore di appena 8,4 millimetri (stando a quanto si vocifera). In tal caso – e se Samsung vuole, come si immagina, mantenere l’eccellente kit fotografico e i componenti interni di alta qualità – lo spazio fisico per una batteria più capiente non ci sarebbe proprio.

Samsung rischia di essere superata da Oppo

Resta da capire se questa corsa alla “vita” più stretta valga la candela, visto e considerando che Samsung rischia di essere superata da Oppo il prossimo anno, con il Find X8 Ultra che si prospetta già fin da ora un valido concorrente: (forse) ancora più sottile, ma batteria più grande rispetto a quella da 5.000 mAh dell’attuale ammiraglia X7 Ultra

Tuttavia, la batteria da 5.000 mAh di Galaxy S25 potrebbe non essere per forza di cose un lato negativo: è vero che la capacità è inferiore, ma l’autonomia potrebbe migliorare grazie ai componenti che (presumibilmente) monterà: un chipset Snapdragon 8 Gen 4 e la più recente generazione di display OLED, che permetterà di ridurre anche il consumo energetico.