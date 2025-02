Galaxy S25 Ultra ad un prezzo imperdibile: su eBay a soli 1.159€ (anche a rate)

Il nuovissimo Samsung Galaxy S25 Ultra crolla a 1.159€ utilizzando il codice TECHWEEK25, con uno sconto del 21%! Un’opportunità eccezionale per assicurarsi il più avanzato smartphone Samsung.

Il modello in offerta vanta una configurazione premium: 12GB di RAM per un multitasking senza compromessi e 512GB di storage per conservare foto, video e app senza preoccupazioni. La colorazione Titanium Grey conferisce un aspetto elegante e professionale al dispositivo.

Questo S25 Ultra rappresenta l’apice dell’innovazione Samsung: il processore di ultima generazione garantisce prestazioni straordinarie, mentre il sistema di raffreddamento ottimizzato mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni più intense. L’intelligenza artificiale è integrata in ogni aspetto del dispositivo, dall’ottimizzazione delle prestazioni alla fotografia.

Il comparto fotografico è stato ulteriormente migliorato rispetto alla generazione precedente, confermando la leadership Samsung nel settore mobile imaging. I sensori di ultima generazione, abbinati all’elaborazione AI, producono scatti eccezionali in qualsiasi condizione di luce.

La S Pen integrata si conferma uno strumento indispensabile per la produttività: la latenza ridotta al minimo la rende naturale come una penna tradizionale, perfetta per prendere appunti, disegnare o modificare documenti al volo. Le funzionalità Air Command permettono di sfruttarla come telecomando per presentazioni o per controllare la fotocamera a distanza.

La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia eccellente, mentre la ricarica rapida permette di recuperare energia velocemente. Il supporto alla ricarica wireless e alla ricarica wireless inversa completa il pacchetto energia.

Il display Dynamic AMOLED 2X offre una luminosità eccezionale e colori brillanti, con refresh rate adattivo che bilancia fluidità e consumo energetico. La protezione Gorilla Glass Armor assicura una resistenza superiore contro graffi e cadute. Non perdere questa occasione: approfittane subito prima che sia tardi!