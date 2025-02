Galaxy S25 Ultra (512 GB): prezzo incredibile per il top di gamma con quest'offerta (-440€)

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è protagonista di una nuova offerta flash davvero interessante: su eBay, infatti, è ora possibile acquistare il top di gamma di Samsung al prezzo scontato di 1.179 euro, beneficiando così di uno sconto di 440 euro rispetto al prezzo di listino. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB): un best buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy S25 Ultra può contare sull’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica wireless. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Il sistema operativo è Android 15 con One UI 7 e con le funzioni Galaxy AI. Samsung garantirà per il suo top di gamma ben 7 major update nel corso dei prossimi anni, arrivando fino ad Android 22. Il comparto fotografico include, invece, quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 200 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay, il Samsung Galaxy S25 Ultra da 512 GB è ora disponibile con un prezzo scontato di 1.179 euro, beneficiando di ben 440 euro di sconto rispetto al prezzo di listino di questa versione (pari a 1.619 euro). Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Il top di gamma di Samsung è disponibile con 24 mesi di garanzia. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

