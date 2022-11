Galaxy S23 Ultra: le fotocamere puntano al massimo, 200MP e non solo

L’attesa verso la presentazione di Samsung Galaxy S23 Ultra si fa sempre più snervante, soprattutto per vedere in azione le grandi ambizioni del colosso coreano per quanto riguarda l’aspetto fotografico.

So 200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW) On the S23 Ultra should be fun? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 3, 2022

Il leaker Yogesh Brar ha condiviso su Twitter le informazioni relative al comparto di fotocamere che troveremo nel nuovo flagship Android della grande S. Sì, c’è la ormai famosa fotocamera da 200 megapixel, accompagnata da una configurazione ereditata direttamente da Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S23 Ultra: i 200 megapixel saranno i veri protagonisti?

Se da una parte c’è dunque la “conferma”, seppur soltanto in forma di rumor, della presenza del chiacchierato obiettivo da 200 megapixel, dall’altra abbiamo anche un comparto preso in prestito dal predecessore con la fotocamera periscopica da 10 megapixel e 10X, il teleobiettivo da 10 megapixel e 3x e l’obiettivo ultrawide da 12 megapixel.

È chiaro che gli ottimi risultati ottenuti su questo versante con Galaxy S22 Ultra spingono la compagnia coreana a non attuare una vera rivoluzionare: anzi, si punta sulla continuità arricchendo il tutto con la nuova super fotocamera da 200 megapixel, che siamo sicuri diventerà anche il focus principale su cui verrà concentrata la campagna marketing.

Cosa si dice su questo obiettivo? Si parla di un sensore ISOCELL HP2 inedito che dovrebbe garantire prestazioni migliori rispetto i precedenti HP1 e HP3.

Lo scopriremo nei primi mesi del 2023, quando la linea di smartphone Samsung Galaxy S23 sarà ufficialmente presentata e lanciata sul mercato.

