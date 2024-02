Galaxy S23 FE in offerta a 537€ con il TRIPLO SCONTO del Samsung Shop Online

C’è una nuova interessante promozione sul Samsung Shop Online con protagonista il Galaxy S23 FE: oltre al 10% di sconto a carrello, più un ulteriore 5% di sconto eseguendo il login all’account personale di Samsung, applicando a carrello il codice GALAXY4U si ottiene un extra sconto fino al 15%. Per quanto riguarda il modello Indigo da 128GB, il prezzo finale è di 537,88 euro, rispetto a un prezzo di partenza di 719 euro, per un risparmio di quasi 200 euro. La promozione è disponibile sulla pagina dedicata del sito ufficiale di Samsung.

Come ottenere il triplo sconto per l’acquisto del Samsung Galaxy S23 FE

Innanzitutto occorre collegarsi alla pagina della promo disponibile sul Samsung Shop Online. Dopodiché, assicurati di eseguire l’accesso al tuo account Samsung tramite l’icona posizionata in alto a destra. Fatto anche questo, seleziona il modello Indigo, grazie al quale è possibile beneficiare del 10% di sconto a carrello, quindi scegli se coprire lo smartphone con l’assicurazione Samsung Care+ o meno e premi sul tasto Continua per proseguire.

Nella nuova schermata che si apre, inserisci il codice promozionale GALAXY4U e fai clic su Applica, per ottenere fino al 15% di sconto ulteriore. In questo modo, il prezzo finale sarà di 537,88 euro, come puoi vedere dall’immagine qui sopra. Mi raccomando, il codice GALAXY4U va inserito tutto in maiuscolo per poter funzionare.

Approfitta quindi della nuova esclusiva promo disponibile sullo store ufficiale di Samsung per beneficiare di uno sconto di quasi 200 euro sul modello Galaxy S23 FE, grazie al triplo sconto proposto a carrello. La promozione terminerà tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.