Uno dei dettagli più interessanti del nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è il supporto alla S-Pen. Questo significa che è possibile utilizzare i celeberrimi pennini, dotati di tecnologia Wacom, con il nuovo flagship.

Un accessorio che non è venduto insieme al device: non lo troverai in confezione. Dovrai acquistarlo a parte e – insieme a lui – ti servirà anche una cover specifica, utile per poter tenere penna e smartphone insieme senza rischiare di perderle. Ecco quanto costa aggiungere questi accessori al tuo nuovo flagship.

Galaxy S21 Ultra: il prezzo di S-Pen e cover specifica

La S-Pen, nuda e cruda, la pagherai 44,90€. Per il momento, sul sito ufficiale di Samsung non risulta ancora acquistabile. Tuttavia, se ti avanza un pennino di un modello recente di Galaxy Note oppure di un Galaxy Tab, puoi pensare di adattarlo.

Le cover specifiche, con supporto all’alloggiamento per S-Pen, saranno praticamente un must se deciderai di utilizzare il tuo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G unitamente al celeberrimo pennino. Nemmeno loro sono particolarmente economiche. La Smart Clear View Cover (con tecnologia antimicrobica) costerà 99,90€ e per ora non è disponibile in vendita. La cover in silicone più classica, sempre con supporto alla S-Pen, si può invece già comprare e costa 75,90€.

Accessori indispensabili, che però potrebbero far lievitare di parecchio l’investimento necessario per avere un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G completo. La soluzione migliore? Lasciar perdere i prezzi di listino e stare in guardia: non passerà molto prima che gli street price rendano appetibile l’acquisto di cover speciali ed S-Pen.

