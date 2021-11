Samsung: sul fronte smartwatch sta raggiungendo Apple

Le spedizioni di smarwatch in tutto il mondo sono aumentate del 16% su base annua nel terzo trimestre di quest'anno. Durante questo periodo, Samsung ha visto una forte performance con la sua serie Galaxy Watch 4, che ha contribuito a ridurre il divario con Apple.

Samsung riduce il gap con Apple: il Galaxy Watch4… piace!

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, Apple detiene ancora il primo posto nel terzo trimestre del 2021, con una quota di mercato degli smartwatch del 21,8%. Tuttavia, la sua quota è diminuita del 10% rispetto allo scorso anno a causa del ritardo della sua serie Watch 7. D'altra parte, il Galaxy Watch 4 del colosso tecnologico sudcoreano ha aiutato il marchio a garantire le sue spedizioni trimestrali più elevate. Inoltre, la società ha persino recuperato il suo secondo posto da Huawei e si è avvicinata all'OEM di Cupertino, con una quota di mercato del 14,4% in questo trimestre.

Secondo l'analista senior, Sujeong Lim:

Samsung ha ottenuto risultati migliori del previsto nel terzo trimestre. Sebbene le spedizioni della serie Galaxy Watch 4 siano state molto più elevate del previsto, oltre il 60% delle spedizioni totali è stato venduto in Nord America ed Europa, dove la quota di modelli di fascia di prezzo medio-alta è elevata. Per aumentare ulteriormente la sua quota di mercato, Samsung dovrebbe lanciare modelli convenienti entro 2 o 3 anni per indirizzare il mercato asiatico in rapida crescita. Un terzo degli smartwatch venduti nel terzo trimestre del 2021 aveva un prezzo inferiore a 100 dollari statunitensi.

In particolare, la forte domanda per la serie Watch 4 ha fatto aumentare la quota di mercato di Wear OS nel mercato dei sistemi operativi per smartwatch. Da quando Samsung è passata alla versione di Google per i suoi dispositivi indossabili abbandonando TizenOS, la quota di mercato del sistema operativo è salita al 17% nel terzo trimestre del 2021, con un aumento significativo rispetto al 4% nel secondo trimestre del 2021. Si prevede che questa cifra sia destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Staremo a vedere.